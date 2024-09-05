تكنولوجيا: Acer تكشف عن صندوق الحاسب المكتبي Predator Orion 7000 في #IFA 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer في فعاليات IFA 2024 التي انطلقت من مدينة برلين عن صندوق الحاسب المكتبي المخصص للألعاب Predator Orion 7000، الذي ينطلق بمعالج إنتل وكرت الشاشة RTX 4080.

قدمت أيسر أحدث أجهزة الحاسب المكتبي المخصصة للألعاب Predator Orion 7000 الذي يأتي بمعالجات Arrow Lake من إنتل، حيث أشير إلى أن الجهاز يأتي بالجيل القادم من معالجات إنتل خلال الحدث.

أيضاً يضم جهاز Acer Predator Orion 7000 كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 4090، ويأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 6000، أو ذاكرة 128 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 5600، ويدعم الجهاز نظام تبريد Predator Cyclone X 360، ويأتي الجهاز بسعة 8 تيرابايت في SATA، و6 تيرابايت في NVMe SSD.

من جانب أخر لم تؤكد الشركة على فئة اللوحة الأم المستخدمة في Predator Orion 7000، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها Z890 أو B860.

ويضم الجهاز منفذ USB 3.2 Gen1 فئة C، ومنفذ USB 3.2 Gen1 فئة A، واثنان من منافذ USB 2.0 فئة A، و3 منافذ USB 3.2 Gen2 فئة A بسرعة 10جيجابت في الثانية، كما يضم مدخل RJ45 Ethernet، وموصل سماعات 3.5مم، ويأتي بمنفذ Thunderbolt 4.0 في الجزء الخلفي من صندوق الحاسب المكتبي.

وتؤكد Acer على أن صندوق الحاسب المكتبي يدعم طاقة بقدرة 1200W، كما يدعم تقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4 لدعم الإتصال اللاسلكي، وينطلق الجهاز بثلاثة شهور مجانية في Xbox Game Pass.

المصدر