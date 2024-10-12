شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يخدعون المستثمرين بملايين الدولارات.. تورط 4 شركات عالمية فى تلاعب العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحكومة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ عملة مشفرة كجزء من تحقيق في التلاعب بالأسعار في أسواق العملات المشفرة.

وقد وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة اتهامات إلى ثلاثة من "صناع السوق" وتسعة أشخاص بتهمة التورط في مخططات لتعزيز أسعار بعض الأصول المشفرة، كما وجهت وزارة العدل اتهامات إلى 18 شخصًا وكيانًا بتهمة "الاحتيال والتلاعب على نطاق واسع" في أسواق العملات المشفرة.

وزعم المدعون أن المتهمين قدموا ادعاءات كاذبة بشأن رموزهم وقاموا بما يسمى "صفقات غسيل" لخلق انطباع بوجود سوق تداول نشطة، و يُزعم أن صناع السوق الثلاثة - ZMQuant وCLS Global وMyTrade - قاموا بغسيل التداول أو تآمروا لغسيل التداول نيابة عن NexFundAI، وهو رمز قائم على Ethereum لم يدركوا أنه تم إنشاؤه بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة عن قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، في بيان: "ما كشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية هو في الأساس تحول جديد في الجرائم المالية التقليدية، وقد أدى ما اكتشفناه إلى توجيه اتهامات إلى قيادات أربع شركات للعملات المشفرة، وأربعة من "صناع السوق" للعملات المشفرة وموظفيهم، الذين اتُهموا بقيادة مخطط تداول متطور يُزعم أنه خدع المستثمرين الصادقين بملايين الدولارات".

وذكرت التقارير أن وزارة العدل حصلت على 25 مليون دولار من "العائدات الاحتيالية" التي سيتم إعادتها إلى المستثمرين.