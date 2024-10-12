شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدون سائق.. تسلا تعلن عن سيارة تاكسى ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تسلا، عن سيارة أجرة آلية تسمى Cybercab خلال حدث "We, Robot" ، حيث أعلن إيلون ماسك منذ ستة أشهر عن نية الشركة إطلاق سيارة أجرة آلية.

Cybercab سيارة أجرة آلية خلال سنوات

تأتي سيارة Cybercab، التي لا تحتوي على عجلات قيادة أو دواسات، كسيارة ذاتية القيادة، حيث يوجد 20 سيارة أخرى، ستعير مستقبل السيارات، لتصبح اكثر آمانا مع القيادة الذاتية.

ومن جانبه، قال "ماسك"، إن تكاليف النقل الذاتي ستكون منخفضة للغاية بحيث يمكن مقارنتها بالنقل الجماعي، وقال إنه بمرور الوقت، ستكون تكلفة تشغيل روبوتاكسي 20 سنتًا للميل، و30 إلى 40 سنتًا مع الضرائب.

وتوقع أن تتوفر سيارة سايبركاب بأقل من 30 ألف دولار.

تسلا تطرح سيارة ذاتية القيادة

ومن المتوقع أن تبدأ تسلا، بجعل القيادة الكاملة ذاتية القيادة غير الخاضعة للإشراف متاحة على موديل 3 وموديل Y في تكساس وكاليفورنيا، حيث توقع "ماسك"، أن يدخل سايبركاب الإنتاج قبل عام 2027.

وتستخدم سيارة Cybercab، الذكاء الاصطناعي والرؤية، فلقد تخلت شركة تسلا منذ فترة طويلة عن الرادارات وأجهزة الاستشعار التي تستخدمها سيارات الأجرة الآلية الأخرى مثل Waymo على نطاق واسع، ولهذا السبب، قال إنها لا تحتاج إلى معدات باهظة الثمن، ويمكن للشركة الحفاظ على انخفاض تكاليف التصنيع.

والجدير بالذكر أن Cybercab لا تأتي مع منفذ شحن وتستخدم الشحن الاستقرائي بدلاً من ذلك.