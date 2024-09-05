تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتفي OnePlus Ace 5 و Ace 5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد سمعنا من قبل أنه سيتم تشغيل هاتف OnePlus Ace 5 بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، وهذه تعتبر ترقية من Ace 3 الذي جاء مع شريحة 8 Gen 2.

والآن، يؤكد موقع Digital Chat Station اختيار الجيل الثامن من الجيل الثالث للإصدار القياسي، حيث تم الكشف عن أن Ace 5 Pro سيحتوي على Snapdragon 8 Gen 4.

سيحتوي كلا الطرازين على بطاريات لا يقل حجمها عن 6000 مللي أمبير، وإطارات معدنية مسطحة، وأجهزة استشعار بصرية لبصمات الأصابع، وشاشة OLED عالية المواصفات من صنع BOE.

سيكون لدى الهواتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرتين إضافيتين أيضًا، ولكن لا يوجد تقريب منظار، إذ يبدو أن هذا حصريًا للسلسلة المرقمة الرئيسية في الوقت الحالي.

وفي حين أنه من المرجح أن يظل Ace 5 Pro محصورًا في السوق الصينية طوال فترة وجوده، فمن المرجح جدًا أن تتم إعادة تسمية العلامة التجارية Ace 5 عالميًا باسم OnePlus 13R وسيتم الإطلاق مع OnePlus 13، حيث تم بيع Ace 3 في الخارج.

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