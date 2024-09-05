تكنولوجيا: هواوي تحدد يوم 19 من سبتمبر للإعلان عن جيل جديد من الساعات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمر في 19 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن الجيل الجديد من ساعات Watch GT 5 الذكية.

شاركت هواوي إعلان تشويقي اليوم لحدث جديد ينطلق لاحقاً هذا الشهر، ويكشف الإعلان التشويقي عن لمحات من الساعات الذكية المرتقب الإعلان عنها خلال الحدث، حيث تظهر اثنان من الساعات الذكية في الإعلان التشويقي من سلسلة Watch GT 5.

وتشير التوقعات إلى أن إصدارات هواوي الجديدة من سلسلة Huawei Watch GT 5 تأتي بنظام “TrueSense” الجديد والمطور من هواوي، والذي يدعم تتبع دقيق لبيانات صحة المستخدم.

أيضاً من المتوقع أن تقدم هواوي خلال الحدث ساعة Watch D2 التي تأتي بعد إصدار الشركة الحالي Huawei Watch D، والتي تدعم أيضاً نظام “Huawei TruSense” الجديد من الشركة، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار قياس ضغط الدم، وتخطيط كهربية القلب ECG.

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