شاهد بالفيديو.. (ناس مصر ما تجوا راجعين).. مواطن يحذر السودانيين العائدين إلى أرض الوطن من أزمة كبيرة في انتظارهم بأم درمان

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نشر ناشط سوداني, مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي, تسبب في حالة من الإستياء والإحباط للمواطنين العائدين لأرض الوطن من جديد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق الناشط لمعاناة المواطنين مع مياه الشرب, وأكد أن مدينة أم درمان, تعاني من إنعدام تام للمياه فضلاً عن إنقطاع التيار الكهربائي.
وحذر المواطنون العائدون خصوصاً من دولة مصر, من العودة قائلاً: (ناس مصر ما تجوا راجعين), وكشف أن سعر “جركانة” المياه بلغ 4 ألف جنيه, مع وجود صفوف وازدحامات.
وذكر الناشط بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنه في طريقه الآن إلى النيل للاستحمام, بسبب ارتفاع أسعار المياه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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