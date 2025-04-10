نشر الفنان السوداني, الشاب محمد بشير, مقطع فيديو طريف وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من حفل خاص أحياه المطرب الملقب بالدولي, بإحدى قاعات الأفراح بالقاهرة. وأظهر المقطع طفل مصري يقتحم المسرح الذي كان يغني فيه الفنان ويقدم وصلة رقص جميلة على الطريقة السودانية بــ(الرقبة). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتب الفنان محمد بشير, على المقطع الذي حاز على إعجاب أكثر من 3 ألف متابع: (اتهكروا خلاص) في إشارة منه لتعلم المصريين للرقص السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طفل مصري يقتحم حفل للمطرب السوداني محمد بشير ويرقص على الطريقة السودانية “بالرقبة” والفنان يعلق: (اتهكروا خلاص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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