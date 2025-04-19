■ بين الإقالة وخطاب الاستقالة فقد بات مؤكداً مغادرة وزير الخارجية السوداني لمنصبه .. ■ الوزير الذي يري أن الحرب الدائرة في السودان بين طرفين يستحق الإقالة لاشرف الاستقالة .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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