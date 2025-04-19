اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الوزير الذي يري أن الحرب الدائرة في السودان بين طرفين يستحق الإقالة

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

الوزير الذي يري أن الحرب الدائرة في السودان بين طرفين يستحق الإقالة

■ بين الإقالة وخطاب الاستقالة فقد بات مؤكداً مغادرة وزير الخارجية السوداني لمنصبه ..

■ الوزير الذي يري أن الحرب الدائرة في السودان بين طرفين يستحق الإقالة لاشرف الاستقالة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الذي يري أن الحرب الدائرة في السودان بين طرفين يستحق الإقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا