صحة الخرطوم والهلال الأحمر يبحثان دعم خطط عودة المواطنين للولاية

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بحث مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور فتح الرحمن محمد الأمين في اجتماع مع أعضاء الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر السوداني أهم التحديات التي تواجه الوضع الصحي في ظل العودة الكبيرة للمواطنين للمناطق التي تم تطهيرها من المليشيا المتمردة، ومتطلبات التنسيق مع الجمعية لتحديد خطتها في التدخلات وتقييم المشاريع السابقة.
وتعهد الوزير باستضافة وفد الجمعية القادم من ولاية النيل الابيض للعمل مع ادارة الطب العدلي في دفن الجثث بمحلية جبل اولياء.
من جهتها اعلنت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر السوداني استعدادها التام لدعم وزارة الصحة في كافة المجلات المتعلقة بالصحة والإغاثة، باعتبار الصحة مسئولية الجميع، وأن المرحلة تقتضي تضافر الجهود.
وتعهدت بالمساهمة في عمليات الاصحاح البيئي ومكافحة نواقل الامراض بولاية الخرطوم بعد الاطلاع على الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم في هذا الصدد.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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