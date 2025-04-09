استشهاد (12) وإصابة (17) آخرين جراء استهداف المليشيا لاحياء بالفاشر

اعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، عن استشهاد (12) مواطناً، وإصابة (17) آخرين بإصابات بالغة إستدعت نقل المصابين إلى المركز الصحية، والمستشفيات لتلقي العلاج جراء القصف الذي قامت به مليشيا آل دقلو الإرهابية صباح اليوم الأربعاء على احياء مدينة الفاشر بالمدفعية الثقيلة، وذلك بحسب ما أوردته الفرقة السادسة مشاة بالفاشر في إيجازها الصحفي عبر صفحتها على الفيسبوك. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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