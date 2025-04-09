شاهد بالفيديو.. رفضت الغناء طيلة السنوات الماضية.. فنانة سودانية تفي بوعدها وتعود للغناء بعد تحرير الخرطوم

في موقف نال احترام الجمهور, رفضت فنانة سودانية, الغناء والمشاركة في أي حفل حتى تعود العاصمة الخرطوم, التي عانت من ويلات الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فبعد غياب طويل، تعود الفنانة تغريد العشرة للساحة الفنية من جديد، وفاءً بوعدها الذي قطعته لجمهورها بأنها “ما حتغني إلا الخرطوم ترجع”. ومع عودة “الخرطوم”، تستعد تغريد للظهور بأحدث إطلالة لها، مؤكدةً أن المرحلة القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبيها.

جمهور تغريد العشرة, كان في ترقّب دائم لعودتها، خاصة بعد أن ارتبط صوتها بمواقف وطنية جسّدت حبها للسودان. فهل ستكون إطلالتها القادمة بدايةً لمرحلة جديدة في مسيرتها الفنية؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)