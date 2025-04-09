فاجأت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة آية أفرو, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في صور متداولة حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المودل المثيرة للجدل ظهرت وهي “عروس” بأزياء الجرتق ومن خلفها شاب بأزياء الجرتق أيضاً يظهر وكأنه عريسها. صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, رشجت بأن تكون الصور جزء من جلسة تصوير لإعلان تجاري على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. المودل السودانية المثيرة للجدل آية أفرو تفاجئ الجميع بظهورها “عروساً” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.