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شاهد بالصور.. المودل السودانية المثيرة للجدل آية أفرو تفاجئ الجميع بظهورها “عروساً”

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالصور.. المودل السودانية المثيرة للجدل آية أفرو تفاجئ الجميع بظهورها “عروساً” 1/4
  • شاهد بالصور.. المودل السودانية المثيرة للجدل آية أفرو تفاجئ الجميع بظهورها “عروساً” 2/4
  • شاهد بالصور.. المودل السودانية المثيرة للجدل آية أفرو تفاجئ الجميع بظهورها “عروساً” 3/4
  • شاهد بالصور.. المودل السودانية المثيرة للجدل آية أفرو تفاجئ الجميع بظهورها “عروساً” 4/4

فاجأت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة آية أفرو, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في صور متداولة حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المودل المثيرة للجدل ظهرت وهي “عروس” بأزياء الجرتق ومن خلفها شاب بأزياء الجرتق أيضاً يظهر وكأنه عريسها.

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, رشجت بأن تكون الصور جزء من جلسة تصوير لإعلان تجاري على السوشيال ميديا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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