رئيس نادي نواذيبو الموريتاني: سأشجع الهلال ضد الأهلي المصري لأن الفريق السوداني يمثل البطولة المورتيانية في دوري أبطال أفريقيا وأهيب جمهورنا أن يحتشد في المدرجات للوقوف خلف نادي الشعبين

طالب مولاي عبد العزيز بوغربال رئيس نادي نواذيبو الموريتاني، جماهير فريقه بحضور مباراة الهلال السوداني والأهلي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك لدعم الفريق السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قال بوغربال في تصريحات نشرتها صفحة نادي نواذيبو الرسمية عبر فيس بوك: “باسمي شخصيًا، ونيابة عن كافة مكونات نادي نواذيبو، نعبر عن دعمنا الكامل واللامشروط لنادي الهلال في مباراته المرتقبة يوم الثلاثاء القادم، على ملعب شيخا بيديا”.

وأضاف: “ومن هذا المنبر، أهيب بجمهورنا الوفي أن يحتشد في مدرجات الملعب، ليقف بقوة خلف نادي الشعبين، ويكون سندًا له في هذا الموعد الكروي الكبير”.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الهلال سيتضيف نظيره الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءا، في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا, وكان لقاء الذهاب قد انتهى بانتصار الأهلي بهدف نظيف، سجله الظهير الأيمن محمد هاني.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)