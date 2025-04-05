الاتصالات تنفي دخول شركة اتصالات قطرية للسوق السوداني

اصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد السبت بيانا توضيحيا ، حول ما تداولته الوسائط بشأن دخول شركة اتصالات قطرية إلى السوق السوداني،لتصبح رابع شركة اتصالات بجانب الشركات القائمة (زين، سوداني، وMTN)، أكد فيه للجمهور أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي معلومات رسمية.

وأكد الجهاز التزامه بتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في السودان بالتعاون مع كافة الشركات العاملة في هذا المجال، ويدعو الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تضر بمصالح قطاع الاتصالات.

وجدد تأكيده بأن ابوابه مفتوحة للإجابة على أي استفسارات أو توضيحات للرأي العام.

وفيما يلي نص البيان:

في البدء يتقدم جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بالتهنئة للشعب السوداني بعيد الفطر المبارك وبانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها وبتحرير ولاية الخرطوم.

في ضوء ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول نية شركة اتصالات قطرية الدخول إلى السوق السوداني لتصبح رابع شركة اتصالات بجانب الشركات القائمة (زين، سوداني، وMTN)، يؤكد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، للجمهور أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي معلومات رسمية.

إن الجهاز يؤكد التزامه بتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في السودان بالتعاون مع كافة الشركات العاملة في هذا المجال، ويدعو الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تضر بمصالح قطاع الاتصالات.

ونجدد تأكيدنا بأن ابوابنا مفتوحة للإجابة على أي استفسارات أو توضيحات للرأي العام.