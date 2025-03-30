رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة : أدعو كافة قيادات الحزب إلى التمسك بوحدة الصف، والتعالي على الخلافات، والتلاقي للتفاكر حول قضايا الحرب والسلام، مع الأخذ في الاعتبار جميع المبادرات المطروحة التي تهدف إلى إنهاء الحرب، ومعالجة قضايا الوطن عبر الحلول السياسية السلمية. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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