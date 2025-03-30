شاهد بالفيديو.. نائب قائد الجيش السوداني الفريق “كباشي” يؤدي صلاة العيد وسط الجنود والمواطنين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, صباح يوم العيد بالسودان, بمقطع فيديو نال إعجاب الجمهور الذي قام بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع نائب قائد الجيش السوداني, الفريق أول شمس الدين كباشي, وهو في صلاة العيد. وحرص الفريق كباشي, على أداء صلاة العيد وسط جنوده وعدد كبير من المواطنين, بإحدى الميادين العامة بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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