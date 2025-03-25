مليشيا الدعم السريع تجدد قصفها العشوائي على الأبيض وسقوط عدد من الضحايا

الدعم السريع جددت مليشيا الدعم السريع، قصفها العشوائي على مدينة الأبيض مساء اليوم، مستهدفة مناطق سكنية قبيل موعد الإفطار.

وأسفر القصف وفق حصيلة أولية تحصلت عليها (السوداني) عن مقتل شخص واحد وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل قصف متكرر شهدته المدينة خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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