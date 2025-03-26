بعد انسحابه منه رئيس إدارة الخرطوم: شراء ذمم السياسيين كان محور مؤتمر نيروبي

كشف رئيس الإدارة المدنية لولاية الخرطوم عبد اللطيف عبد الله الامين الحسن عن الاسباب التي دعته إلى العودة إلى حضن الوطن هو بند علمانية الدولة، وضحالة الطرح المقدم من قبل السياسيين في مؤتمر نيروبي بجانب حرصهم على الحصول اكبر قدر من المكاسب المالية التي كانت توزع على المشاركين في المؤتمر.

جاء ذلك في المؤتمر التنويري الثامن عشر لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم، بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان.

كما أكد عبداللطيف عبدالله الامين عن إستلام عبدالعزيز الحلو لمبلغ 5 ملايين دولارا أمريكيا بالاضافة الى عدد مقدر من العربات القتالية نظير مشاركته في مؤتمر نيروبي.

واضاف انه تم شراء ذمم كل السياسيين الذين شاركوا في ذلك المؤتمر، كما اوضح إن اكثر حزب متقلقل في مليشيات الارهابية ولجان مؤتمر نيروبي هو حزب الأمه القومي.

وشدد رئيس الادارة المدنية لولاية الخرطوم المعين من قبل مليشيات آل دقلو الارهابية على ان عمله كان ينحصر في تقديم الغذاء والدواء من قبل الخيرين من داخل وخارج السودان.

سونا