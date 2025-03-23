لم يقدم اللاعب السنغالي ساديو ماني, الأداء المنتظر خلال مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب السوداني, ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, لمجريات المباراة فقد فرض الدفاع السوداني رقابة صارمة على لاعب ليفربول السابق, والنصر السعودي الحالي. وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة دخول نجم السنغال الأول في اشتباك مع مدافع المنتخب السوداني, محمد أحمد ارنق. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد سخر الجمهور السوداني الحاضر, من فقدان نجم السنغال لأعصابه, وهتفوا من المدرجات بسخرية: (دبل ليهو). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن كتم المدافعون أنفاسه في المباراة.. اللاعب ساديو ماني يفقد أعصابه ويشتبك مع لاعب صقور الجديان والجمهور السوداني يسخر ويهتف: (دبل ليهو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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