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عمر بخيت: السودان تجاوز أكبر مؤامرة استهدفت مسحه من الوجود

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • عمر بخيت: السودان تجاوز أكبر مؤامرة استهدفت مسحه من الوجود 1/2
  • عمر بخيت: السودان تجاوز أكبر مؤامرة استهدفت مسحه من الوجود 2/2

علم السودان

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف عمر بخيت إن السودان تجاوز أكبر مؤامرة استهدفت مسحه من الوجود، بفضل جهود القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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