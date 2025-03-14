وصلة غزل بين منة فضالي ومي عمر على مسلسلها الرمضاني

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة إلي الفنانة مي عمري بعد تألقها في اش اش.

وكتبت منه فضالي من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :” آش آش يجنن بجد آش آش نفسها قمر”.

لترد عليها مي عمر قائلا: “أنتي اللي حلوة وقمر وسماح الهواري خطيرة”.

تبدأ الحلقة بصدمة إش إش بعد معرفتها بحملها، حيث تجد نفسها في ورطة كبرى قد تدمر حياتها بالكامل.

في الوقت ذاته، يبدأ مختار بالشعور بالندم على خسارتها، بعد أن يدرك أنه ما زال يحبها، مما يجعل الأحداث أكثر تعقيدًا.

على الجانب الآخر، تزداد شكوك رجب الجريتلي (ماجد المصري) حول تصرفات زوجته، خاصة بعد أن لاحظ تغيّر سلوكها في الأيام الأخيرة.

صدى البلد