ظهور عبدالرحيم دقلو في الصحراء ينتهي بهزيمة ساحقة

مناوي:يؤكد ظهور عبدالرحيم دقلو في المعارك اليوم بمحور الصحراء على نوايا هذه المليشيا في السيطرة على مناطق شمال دارفور وفتح الطريق الصحراوي الذي يربطهم بليبيا لكن بفضل الله تمكنت قواتكم المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية من كسر شوكة قوة عسكرية ضاربة تضم أكثر من 546 سيارة محملة بالعتاد العسكري يقودها شقيق المجرم حميتي بنفسه نبارك لقواتنا على هذا الانتصار العظيم ونعرب عن تأكيدنا بأن نهاية المليشيات باتت قريبة.

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