مستشفيات أم درمان في خطر: تراجع الخدمات بسبب القصف وانقطاع الكهرباء

كشفت منظمة أطباء بلا حدود، يوم السبت، عن تراجع الخدمات الطبية في مستشفيات مدينة أم درمان، ثالث أكبر مدن ولاية الخرطوم، نتيجة استمرار انقطاع الكهرباء والمياه.

وتعاني المدينة من أزمة مياه حادة منذ 14 يناير الجاري، بعد تعرض المحطة التحويلية في سد مروي شمال السودان لقصف بالطائرات المسيّرة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة ومناطق أخرى.

وذكرت المنظمة في بيانها أن مستشفى البلك اضطر إلى خفض عدد حضانات الأطفال حديثي الولادة من 17 إلى اثنتين فقط، كما توقفت جميع مكثفات الأكسجين عن العمل. وأضافت أن المياه نفدت من المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، مما ترك المرضى والموظفين دون مياه لازمة للنظافة والصرف الصحي.

وأكد البيان أن نقص مياه الشرب يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، حيث يُستخدم الماء في إعداد الحليب العلاجي داخل مركز التغذية.

وفي خطوة دعمية، تبرع سكان محليون بمولدات كهربائية للحفاظ على الخدمات الطبية المتاحة في مستشفى البلك. كما قامت المنظمة بشراء الوقود واستئجار مولدات كهربائية وتوفير الأكسجين لمستشفيي النو والبلك. وسعت المنظمة أيضًا إلى زيادة سعة إمدادات المياه من البئر الموجود في مستشفى النو.

وأشارت إلى أن وحدة علاج الكوليرا بمستشفى النو عانت من نقص المياه مرتين خلال الأسبوع الماضي، مما يهدد حياة المرضى الذين يتلقون الرعاية فيها.

سودافاكس