شاهد بالفيديو.. طلاب سودانيون يتفاعلون بالرقص داخل “ميكروباص” بالقاهرة على أنغام (نعناع الجنينة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لشباب قيل أنهم طلاب سودانيون يدرسون بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الطلاب وهم يتفاعلون في الرقص داخل حافلة مواصلات “ميكروباص” بأحد شوارع القاهرة. https://fb.watch/wR4xArDf1t/ ورقص الشباب بفرحة كبيرة على أنغام أغنية الفنان المصري الشهير محمد منير, “نعناع الجنينة” وسط سخرية المعلقين على المقطع والذين شككوا في أن يكون الشباب طلاب علم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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