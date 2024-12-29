يسبقه ميسي ومبابي.. صلاح ينضم لقائمة عظماء العقد الأخير

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انضم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، إلى قائمة اللاعبين الذين وصلوا إلى مئويتهم الثانية على الصعيد التهديفي في العقد الأخير.وكشفت شبكة “سوفا سكور” للإحصائيات عن وصول صلاح إلى 200 هدف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال آخر 10 سنوات.
وأفادت الشبكة بأن هناك 5 لاعبين فقط استطاعوا الوصول إلى 200 هدف أو أكثر في المواسم العشرة الأخيرة بالدوريات الكبرى، أحدثهم محمد صلاح.ويتصدر القائمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بتسجيله 279 هدفا في الدوريات الكبرى بالعقد الأخير.
ويأتي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في الوصافة برصيد 239 هدفا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي (210) والفرنسي كيليان مبابي (201) ثم صلاح (200).
ومنذ موسم 2015-2016، وصل صلاح لأفضل سجل له في موسم واحد (2017-2018) بقميص ليفربول حينما أحرز 32 هدفا في الدوري الإنجليزي.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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