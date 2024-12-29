محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بالغاء لجنة حرق وإبادة العملة المستبدلة

أصدر محافظ بنك السودان المركزي قراراً مفاجئاً صباح اليوم ألغي بموجبه اللجنة الفنية العليا المكلفة بمهمة حرق وإبادة العملة المُستبدلة وقضي القرار بتسريح كل أعضاء اللجنة السابقة وتعيين لجنة جديدة .

وتتكتم الدوائر الداخلية ببنك السودان علي أسباب التغيير المفاجئ للجنة حرق وإبادة العملة لكن مصادر مأذونة أوضحت للصحيفة أن السبب يعود لإكتشاف تسريب لأموال مستبدلة من الجوالات التي تم تجهيزها للحرق والإبادة الأمر الذي أحدث خلافاً بين أعضاء اللجنة حيث اقترح بعضهم أن تتم تسوية الأمر ومعالجة التسريب والذي تجاوز ملايين الجنيهات في خطوة تمثل اختراقاً خطيراً داخل غرفة حرق وإبادة العملة التالفة .

من جهتها بدأت الجهات الأمنية تحقيقاً عاجلاً لمعرفة نقطة الضعف التي تم منها التسريب .

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد