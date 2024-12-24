مصر .. 5 حالات بالقانون تمنع طلب اللجوء للأجانب.. تعرف عليها

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حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية ،الحالات التي يتم رفض فيها طلب اللجوء.
فنصت المادة 8 من القانون على أنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
1 – إذا توافـرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب .
2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
4 – إذا كان مدرجا علـى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .
اليوم السابع
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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