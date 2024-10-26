رانيا يوسف تخطف الأضواء بإطلالة جذابة في افتتاح الجونة – صورة

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأضواء بإطلالتلها بحفل افتتاح مهرجان الجونة. يشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة الليلة وجود عدد كبير من نجوم ونجمات الفن أبرزهم منة شلبي وأمينة خليل وإلهام شاهين وحسين فهمي وصدقي صخر ويسرا وأسماء جلال ويسرا اللوزي وفتحي عبد الوهاب غيرهم. يضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان. صدى البلد

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