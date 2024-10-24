شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بنيولوك جديد

شاركت حسناء الفن السوداني, أصدقائها ومتابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور حديثة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الشابة أفراح عصام, بنيولوك جديد لفتت به أنظار جمهورها. صور المطربة الملقبة بأفراح الشعب, لاقت اعجاب كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في إطلالتها ووصفوها بالمبهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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