فاجأ شاعر الجيش السوداني, وأحد المقاتلين البارزين بصفوفه ود البرير الكردفاني, المودل والراقصة المثيرة للجدل آية أفرو. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاعر ود البرير اكتشف وجود الراقصة المثيرة للجدل ضمن المتابعين لبث مباشر له على تطبيق “تيك توك” الشهير. وتلقى شاعر الجيش تنبيهات من متابعيه يطالبونه فيها بإبعاد أفرو, لكنه رفض وطالبها بالبقاء لسماع قصيدة قوية نظمها في حقها. https://www.facebook.com/reel/928888169297841 وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد هاجم الكردفاني, المودل المثيرة للجدل بقصيدة قوية نالت استحسان متابعيه. وتفاجأ المتابعين بإنسحاب آية أفرو, من البث بعد سماعها للقصيدة وسط سخرية الجمهور والمتابعين, الذين كتبوا مشيدين بشاعر الجيش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاعر الجيش وأحد المقاتلين البارزين بصفوفه يهاجم المودل آية أفرو بقصيدة قوية بعد أن قابلها في بث مباشر تابعه الآلاف والأخيرة تهرب وتنسحب بعد سماعها “الردم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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