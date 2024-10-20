اختتم وزير الداخلية اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين السبت مشاركاته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين مترأساً وفد السودان، وقد نفذ الوفد سلسلة من الاجتماعات المشتركة والثنائية بجانب تقديم بيان السودان في الشق رفيع المستوى من النقاش العام، وبيان السودان كذلك في الفعالية الجانبية التي تم تخصيصها للسودان، وبيان السودان في الشق المواضيعي المتعلق بحماية الدولية للاجئين. عقد الوزير والوفد المرافق له عدة اجتماعات مع نظرائه من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة بجانب المشاركة في الأنشطة المراسيمية والإعلامية التي صاحبت الفعاليات، وقد ركزت البيانات على إبراز حجم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها المليشيا بحق الدولة والشعب وتأكيد التزام الحكومة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية مع تشديد المطالبات برفع مستوى الاستجابة من المانحين لمواجهة النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها المفوضية السامية للاجئين. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يختتم مشاركاته في الاجتماع رفيع المستوى للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين بجنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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