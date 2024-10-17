أكد إجتماع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة إستقرار الأوضاع الأمنية فيما أشار التقرير الامني الجنائي الي انخفاض معدلات الجريمة بفضل الجهود التي قامت بها القوات المشتركة لاوكار الجريمة والحملات المنظمة التي قادت الي القبض على كمية من المسروقات كما أشاد الإجتماع بالتأمين والحملات التي تمت لسوق صابرين والضوابط التي طبقت بمنع حمل الاسلحة داخل السوق وضبط المتفلتين وطالب الاجتماع بالاستمرار في محاربة الظواهر السالبة وضبط الأجانب وترحيل المخالفين وفقا للقوانين.

كما أجاز الإجتماع خطة تأمين محلية بحري وأتخذ عددا من التدابير لحماية ممتلكات المواطنين.

في السياق قرر الاجتماع توسعة نطاق الخلية الأمنية بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت على صعيد القبض على المتعاونين ومعتادي السرقات وبحوزتهم كمية من المسروقات. المصدر إعلام ولاية الخرطوم

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة أمن ولاية الخرطوم تقف على تقارير انخفاض معدلات الجريمة وتوجه بتوسعة نطاق الخلية الأمنية وتجيز خطة تأمين بحري شمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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