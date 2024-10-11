هذا الحلف ينقصه دولة لنطلق عليه تحالف دول البحر الأحمر الأفريقي ( African Red Sea States Alliance) وهو بلا شك السودان، نبارك مثل هذا التكامل الإقليمي ويجب أن لا يكون حلفاً مؤقتاً بل حلف دائم ويسعى ليكون تكاملا في النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاستراتيجية، دول البحر الأحمر الأفريقية شعب واحد قسمته القوى الاستعمارية لدول ، وواقعها يقول ان مصيرها مشترك فضلا عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها وكذلك مهدداتها والأطماع عليها . مبارك اردول

كانت هذه تفاصيل خبر دول البحر الأحمر الأفريقية شعب واحد قسمته القوى الاستعمارية لدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.