طيران الجيش يقصف تجمعات المليشيا بالخرطوم

الجيش السوداني - طيران حربي دمرت طائرات مقاتلة من طراز السوخوي 29، اليوم فزع لقوات الدعم السريع كان قادماً من جنوب الخرطوم.

وبحسب مصدر أن القصف دمر تجمعات الدعم السريع بالكامل في أحياء المجاهدين وأركويت والمعمورة ومحيط المدينة الرياضية ومحاور أخرى بجنوب الخرطوم.

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