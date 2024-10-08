شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية ترتدي أزياء مثيرة تقتحم حفل للفنانة توتة عذاب بالقاهرة وتقدم وصلة رقص فاضحة تكشف من خلالها عن مناطقها حساسة في جسمها وسط استغراب الجمهور

فاجأت فتاة سودانية الجمهور الحاضر لحفل سوداني أقيم داخل أحد المطاعم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أحيته المطربة المعروفة توتة عذاب, ظهرت من خلاله الفتاة وهي تقتحم المسرح الذي كانت تغني فيه المطربة.

حيث ظهرت الفتاة بأزياء مثيرة للجدل وهي تقدم فواصل من الرقص الهستيري بطريقة فاضحة كشفت من خلالها عن أجزاء من بطنها العارية وسط استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)