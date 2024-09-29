انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع الضربة الإسرائيلية

أفادت رويترز نقلا عن مصدرين بانتشال جثمان الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وظهر في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني، من موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وكما ظهر في الفيديو فقد تم انتشال جثمان نصر الله من حفرة يبدو أنها عميقة وذلك باستخدام رافعة.

واستغرق رجال الإنقاذ حوالي يومين للوصول إلى جثة نصر الله الذي أكد حزب الله في بيان مقتله في غارة إسرائيلية

ولم يذكر بيان حزب الله كيف قُتل أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

وبضربات غير مسبوقة منذ عام 2006 شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة، قُتل نصر الله، وكبار قادة الحزب، ورغم التكتم الإسرائيلي على أنواع الأسلحة المستخدمة في الهجوم، ترجح عدد من المصادر إسقاط قنابل تزن أكثر من 2000 رطل.

وأوضحت شبكة “سي أن أن” أنه بحلول غروب الشمس على بيروت، فجأة، دوى صوت انفجارات قوية متتالية وارتفعت أعمدة من الدخان من الضواحي الجنوبية للمدينة.