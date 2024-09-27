رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك .

وبحث اللقاء أهمية تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى السودان ، وإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية وعودة النازحين إلى ديارهم.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تقديره لدور الجامعة العربية فى دعم السودان وحرصها على إنهاء الأزمة السودانية والتوصل إلى السلام المستدام ، متناولاً الجهود والمبادرات المطروحة فى هذا الصدد، مؤكداً استعداد الحكومة للإنخراط في أي مبادرة لإنهاء الحرب وبما يضمن كرامة وإرادة الشعب السوداني وسيادة الدولة.