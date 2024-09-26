إستشهاد وإصابة (18) مدنيا بتدوين المليشيا للأحياء السكنية بكرري

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم عن إستشهاد ٤ وإصابة ١٤ مدنيا إستقبلتهم مستشفى النو إثر تدوين المليشيا المتمردة للأحياء السكنية للمدنيين بكرري فجر اليوم الخميس

ولم يتسنى للوزارة حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات. المصدر إعلام وزارة الصحة ولاية

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤م

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