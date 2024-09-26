رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بنيويورك ، السيد بروفيسور بينيدكت أوراما رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان والبنك خلال الفترة المقبلة.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالإنجازات التي حققها البنك في إفريقيا، مؤكداً حرص السودان على تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه البنك للعودة والعمل في السودان خلال المرحلة المقبلة ، معبراً عن تقديره لحرص البنك للعودة و العمل في السودان.

من جانبه أكد السيد بينيدكت أوراما حرص البنك للعودة والعمل مع الحكومة السودانية، وقال ” هناك ترتيبات مع الجهات ذات الاختصاص في هذا الصدد ” معلناً عن مشاريع تنموية خاصة بالسودان ، لافتاً إلى أهمية السودان ودوره الريادي في القارة الإفريقية.

وأشار السيد أوراما إلى استثمارات البنك في السودان والتي وصفها بأنها ناجحة، وقال” نريد تطوير هذه الشراكة ودفعها وتقويتها لتحقيق التعاون المشترك المنشود.

وحضر اللقاء من الجانب السوداني السفير محمد عبدالله إدريس سفير السودان لدى واشنطن و السفير الحارث إدريس مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك .

إعلام مجلس السيادة الانتقالي