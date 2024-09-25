إصابة مبابي قبل قمة ريال مدريد وأتلتيكو

أعلن ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن مهاجمه كيليان مبابي يعاني من إصابة عضلية مما يثير الشكوك حول مشاركة الدولي الفرنسي في مباراة قمة أمام أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع المقبل.
ويقدم مبابي، الذي انضم لريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان هذا العام، أداء رائعاً هذا الموسم إذ سجل سبعة أهداف مع الفريق في تسع مباريات بجميع المسابقات.
وتم استبدال اللاعب (25 عاما) في الدقيقة 80 من مباراة فاز فيها ريال 3-2 على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني الثلاثاء وأشار إلى فخذه أثناء مغادرة الملعب.
وقال ريال مدريد في بيان: كشفت فحوصات أجراها اليوم الفريق الطبي لنادي ريال مدريد لكيليان مبابي عن تعرضه لإصابة عضلية في الساق اليسرى. سيتم تقييم مدى تقدم حالته.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مبابي سيغيب عن مباراة الأحد أمام أتلتيكو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل ويواجه خيتافي صاحب المركز قبل الأخير في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
العربية نت
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