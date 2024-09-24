خطفت سودانية حسناء أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الحسناء بكامل أناقتها التي أبهر المتابعين الذين أطالوا الغزل فيها. كما تسببت الحسناء بجمالها الملفت في سحب الأضواء من إحدى العروسات والتي كانت تقف خلفها بزفافها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد كتب أحدهم ساخراً: (العروس المسكينة راحت شمار في مرقة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تبهر المتابعين بجمالها الملفت وتسحب الأضواء من إحدى العروسات وساخرون: (العروس المسكينة راحت شمار في مرقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.