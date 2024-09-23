حظي مقطع فيديو لناشط سعودي, بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد تداوله على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد احتفل الناشط السعودي بالعيد الوطني لبلاده بالزي القومي السوداني. الناشط عبر عن سعادته وإعجابه بالزي السوداني الذي ظهر به وهو عبارة عن (الجلابية والطاقية والسديري والمركوب), مؤكداً أن الطقم كلفه حوالي 1250 ريال سعودي بواقع 650 للجلابية والطاقية والسديري, و 600 ريال للمركوب المصنوع من الجلد الطبيعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ناشط سعودي يحتفل بالعيد الوطني للملكة بالزي السوداني الأنيق (الجلابية والطاقية والسديري والمركوب) ويؤكد: (هذا الطقم كلفني 1250 ريال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.