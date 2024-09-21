تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه “شيخ الطريقة التيجانية الصوفية” بالتحرش بها، وإرساله صورا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.
بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها، واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.
وقد تبين أن المذكور غير منتم للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الطرفين على النيابة العامة.
بوابة الأهرام
كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات متبادلة.. تفاصيل ادعاء سيدة بتحرش “شيخ الطريقة التيجانية الصوفية” بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.