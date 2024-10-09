شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال وجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 10 فلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال خمسة شهداء والعديد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد مصور صحفي وأصيب آخر بنيران قوات الاحتلال شمال القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين جنوب مدينة خانيونس، كما استشهد فلسطيني في قصف استهدف مفترق مرتجى جنوب المدينة.