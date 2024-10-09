شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس "الغذاء والدواء" مع رؤساء شركات الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

المنتج السعودي

الدمام - شريف احمد - أكدّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام بن سعد الجضعي, على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص للإسهام في الحفاظ على سلامة الأغذية.جاء ذلك خلال لقاء اليوم مع بعددٍ من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية في المملكة وذلك بمقر الهيئة الرئيس بالرياض، ضمن برنامج اللقاءات الدورية التي تقيمها "الغذاء والدواء" مع القطاع الخاص لتعزيز التواصل والشفافية والشراكة ودعم الاستثمار في كافة قطاعاتها.وأشار الجضعي خلال اللقاء إلى أهمية التواصل المستمر والفعال بين الهيئة والقطاع الخاص، اضطلاعًا منها بمسؤوليتها، ولتحقيق المستهدفات الوطنية، والموائمة مع الخطة الاستراتيجية الرابعة للهيئة التي تضمنت محورًا عن سلامة المنتجات.وأشاد ممثلو الشركات بالأدوار التي تقوم بها الهيئة في تحقيق سلامة الغذاء وجودته، إلى جانب الدعم المقدّم لمصانع الغذاء، ووضوح وانسيابية الإجراءات والأنظمة والتشريعات، والمرونة والسرعة في التعامل للتغلب على التحديات.وأكدوا أن المنتج السعودي أصبح ذا موثوقية وجودة عالية تنافس المنتجات العالمية.وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات والمبادرات المشتركة والتي سيتم العمل عليها من قبل الهيئة وشركات الأغذية.