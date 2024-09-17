كلية شيكان تشرع فى التدريب العملى لطلاب علوم الأشعة التشخيصية والتمريض

بدأ بمستشفى الأبيض الدولى ( الضمان) برنامج التدريب العملى لطلاب برنامج علوم الأشعة التشخيصية الدفعة الأولى الفصل الدراسى السابع بكلية شيكان بالأبيض.

و أبان دكتور مصطفى النور منسق برنامج علوم الأشعة التشخيصية بالكلية فى تصريح لسونا أن التدريب العملى إستهدف عدد 36 طالب و طالبة تم توزيعهم على أقسام الأشعة بمستشفيات الضمان و الأبيض التعليمى و المركز التشخيصى موضحا أن التدريب سيتم على الأجهزة بقسم العملية إضافة للأقسام الأخرى مشيراً إلى أن الدفعة الأولى على مشارف التخرج مما يتطلب تمكينهم من العمل بصورة متميزة و دعا الطلاب و الطالبات إلى الاجتهاد فى التدريب لرفع كفاءتهم العملية.

دكتور محمدين آدم الله جابو نائب المنسق أوضح أنه سيتم تدريب الطلاب على الأشعة السينية و الرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية مؤكدا أن هذا التدريب هو الثالث من سلسله الجرعات التدريبية التى سيتلقاها طلاب و طالبات الكلية مبينا أن التدريب سيستمر لمدة شهرين بمعدل ست ساعات فى اليوم.

وأشار الى إن الأيام القادمة ستشهد تدريب الدفعة الثانية من الفصل الدراسى الخامس بمستشفى الأبيض التعليمي و عدد من المستشفيات و المراكز الأخرى بمدينة الأبيض.

كما انطلق التدريب العملى لطلاب الدفعة الثالثة لبرنامج علوم التمريض الفصل الدراسى الرابع و ذلك بالتدريب العملى لمادتى الطب الباطن و الجراحة بمستشفى الأبيض التعليمي و الطوارئ و الإصابات.