قمة ثلاثية بين البرهان وسلفا كير وأفورقي غداً في جوبا

البرهان و سلفاكير

تنعقد غداَ بعاصمة جنوب السودان جوبا، قمة رئاسية بين رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والرئيس الإريتري أسياس افورقي.

وعلمت (السوداني) من مصادرها، أنه سيتم بحث الأزمة السودانية في القمة المرتقبة وسبل الوصول إلى السلام وانهاء الحرب.

يذكر أن الحرب السودانية أثرت بصورة كبيرة على اقتصاد جنوب السودان لتوقف صادر النفط الجنوبي عبر الأنابيب إلى ميناء بورتسودان، وتأثر واردات إريتريا من السودان نسبةَ للتضخم الكبير في الاقتصاد السوداني، بالإضافة لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين نزحوا إلى الجنوب وإريتريا. كما سيتم بحث ملف التدخلات الخارجية السالبة على السودان، وضرورة بناء حلف ثلاثي يضمن إحلال السلام عبر حوار سوداني – سوداني يفضي لإنهاء الأزمة.

صحيفة السوداني