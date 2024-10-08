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ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين

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اسماء عثمان 0 تبليغ

طمأن ‏ الأمير ، الثلاثاء، الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأحد الماضي، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.

وقال ولي العهد السعودي، أن الملك سلمان بصحة جيدة بعد خضوعه لفحوصات طبية، بحسب وكالة الأنباء “واس”.

صدى البلد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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