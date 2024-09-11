مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولي، يوافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى للسودانيين في مصر .. الحكومة المصرية تمدد فترة توفيق الاوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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