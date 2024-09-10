أجرى إعلامي خليجي, عبر إحدى برامجه التي يقوم ببثها على منصته مع أحد الموسيقيين المعروفين في السودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أجرى “حمود” مقابلة مع عازف الكمان السوداني الشهير إسماعيل عبد الجبار. وتحدث عبد الجبار, عن اكتشافه للفنانة الشهيرة هدى عربي, مؤكداً أنها تواصلت معه عبر تطبيق ماسنجر, وطلبت منه مساعدتها للظهور في الوسط. وأكد عازف الكمان الشهير أنه وزميله عازف العود الشهير عوض أحمودي اقتنعا بموهبتها بعد أول بروفة غنائية معها. وذكر إسماعيل عبد الجبار, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (أن عوض أحمودي أعجب بصوتها وقال لي المرأة دي قاتلة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مكتشف الفنانة هدى عربي: (طلبت التواصل معي عبر الماسنجر وعوض أحمودي قال لي المرأة دي قاتلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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